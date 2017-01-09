Дед Мороз поддержал инициативу мэра Омска
Политика  •   9 января 2017, 15:45, последнее обновление 9 января 2017, 15:49  •  печать

Дед Мороз поддержал инициативу мэра Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Новогодний волшебник укрепил веру в чудо у маленьких омичей.

В библиотечном центре дома семьи Дед Мороз вручил подарки маленьким омичам, сообщает пресс-служба администрации города. Новогодний волшебник по инициативе мэра Омска Вячеслава Двораковского укрепил веру в чудо у детей, участвовавших в городском проекте "Письмо Деду Морозу".

Мэрия Омска уже второй год подряд помогает осуществиться желаниям маленьких омичей, о которых они рассказывают в письмах Деду Морозу. Дети и сами порадовали волшебника своими поделками. Выставка лучших работ была организована в "Мастерской Деда Мороза". 50 авторов поделок получили сладкие подарки.

Правительство Омской области проиграло "Авангарду"

r Теги  •  #видео #Вячеслав Двораковский #Дед Мороз
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Холода и метели продержатся в Омской области до выходных  •  сегодня, 17:39
Голодный омич в шлёпанцах напал на пенсионерку с продуктами  •  сегодня, 17:16
Омич нашёл в купленной колбасе проволоку  •  сегодня, 17:09
Более 150 омичей попались в праздники на пьяной езде  •  сегодня, 17:01
В Омске начнут проверять отремонтированные прошлым летом дороги  •  сегодня, 16:46  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь