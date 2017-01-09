Дед Мороз поддержал инициативу мэра Омска

В библиотечном центре дома семьи Дед Мороз вручил подарки маленьким омичам, сообщает пресс-служба администрации города. Новогодний волшебник по инициативе мэра Омска Вячеслава Двораковского укрепил веру в чудо у детей, участвовавших в городском проекте "Письмо Деду Морозу".

Мэрия Омска уже второй год подряд помогает осуществиться желаниям маленьких омичей, о которых они рассказывают в письмах Деду Морозу. Дети и сами порадовали волшебника своими поделками. Выставка лучших работ была организована в "Мастерской Деда Мороза". 50 авторов поделок получили сладкие подарки.