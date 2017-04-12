В Омске на Иртышской набережной засняли ондатру

В социальных сетях обсуждают видео с ондатрой, которое снял один из омичей на Иртышской набережной. Животное свободно плавало и транспортировало древесину для собственных нужд.

В комментариях горожане отмечают, что видео с ондатрой отвлекло пользователей социальных сетей от обилия фотографий весенних луж и мусора. Многие удивляются, что животные, которых легко можно встретить в сельских районах, живут в черте города в не самой чистой воде реки Иртыш.