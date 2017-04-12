В Омске на Иртышской набережной засняли ондатру

В социальных сетях обсуждают видео с ондатрой, которое снял один из омичей на Иртышской набережной. Животное свободно плавало и транспортировало древесину для собственных нужд.
В комментариях горожане отмечают, что видео с ондатрой отвлекло пользователей социальных сетей от обилия фотографий весенних луж и мусора. Многие удивляются, что животные, которых легко можно встретить в сельских районах, живут в черте города в не самой чистой воде реки Иртыш.
Представляю удивление тех, кто снял эту красавицу :) Зато сама ондатра выглядит очень спокойной и кажется совсем не замечая людей, занимается своими делами :)
В городе много разных зверей живёт, просто мы не замечаем. Я ондатру в городе видела, ничего удивительного - крыса как крыса.
Вообще-то она же по сути крыса, так что вполне может приспособиться ко всему!
Может, из дома у кого-то сбежала?