В Омске на Иртышской набережной засняли ондатру
Общество  •  12 апреля 2017, 08:56, последнее обновление 12 апреля 2017, 10:12  •  печать

В Омске на Иртышской набережной засняли ондатру

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Животное заметили на Иртышской набережной. Ондатра плавала и перетаскивала ветку.

В социальных сетях обсуждают видео с ондатрой, которое снял один из омичей на Иртышской набережной. Животное свободно плавало и транспортировало древесину для собственных нужд.

 

В комментариях горожане отмечают, что видео с ондатрой отвлекло пользователей социальных сетей от обилия фотографий весенних луж и мусора. Многие удивляются, что животные, которых легко можно встретить в сельских районах, живут в черте города в не самой чистой воде реки Иртыш.

Теги  •  #видео #животное #Иртышская набережная

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Комментарии
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Dav1dWebb .  •  12 апреля 2017, 10:32

Представляю удивление тех, кто снял эту красавицу :) Зато сама ондатра выглядит очень спокойной и кажется совсем не замечая людей, занимается своими делами :)

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Анна Орлова  •  12 апреля 2017, 10:07

В городе много разных зверей живёт, просто мы не замечаем. Я ондатру в городе видела, ничего удивительного - крыса как крыса.

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Ольга Захаренко  •  12 апреля 2017, 10:02

Вообще-то она же по сути крыса, так что вполне может приспособиться ко всему!

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Ольга Захаренко  •  12 апреля 2017, 09:55

Может, из дома у кого-то сбежала?

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