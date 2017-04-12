В Омске начали латать отремонтированные в прошлом году дороги

Региональное министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса провело повторную проверку дорог, отремонтированных в 2016 году. На улице 70 лет Октября, проспектах Мира и Космическом были обнаружены выбоины. Все недостатки подрядчики теперь должны устранить за свой счёт.
Дефекты вызваны низким качеством применяемых материалов, возможно, битума, в связи с чем, на отдельных участках произошло выкрашивание асфальтобетонной смеси, - заявил начальник управления дорожного комплекса Минстроя Дмитрий Христолюбов. - Подрядная организация должна устранить выявленные дефекты за свой счёт.
В ближайшее время подрядчики осуществят ямочный ремонт, а когда среднесуточная температура поднимется до + 5 градусов, будет выполнено фрезерование и укладка нового слоя дорожного покрытия. В Советском округе с помощью специальной установки выявленные дефекты уже начали устранять. "Струйно-инъекционный метод ямочного ремонта отличается тем, что используется битумная эмульсия и мелкий щебень. Таким образом, можно оперативно и эффективно ранней весной, когда ещё покрытие влажное, провести ямочный ремонт. Такие технологии позволяют избежать дальнейшего разрушения дорожного покрытия на протяжении нескольких лет", - заявил доцент СибАДИ Александр Лыткин.
Эх, дороги... Пока это кому-то на руку, а точнее постоянное разрушение покрытий и многочисленные выбоины и ямы, не будет качества работ и материалов! Иначе чем будут зарабатывать тысячи компаний, связанные с дорожными работами? Ну залатают они за "тясычу" эти ямки, опять же возьмут материал эконом класса, а все "заработаные" в прошлом году деньги все равно уже распределены... Не выгодно им ложить хороший асфальт и это делать качественно. Это миллионные прибыли! В Европейских странах, где такой же климат, дороги выглядят очень хорошо! Видимо ответственность более серьезная, чем у нас. Нужно не материалы хорошие, а руки от туда, откуда надо и совести хоть чуть чуть! И сажать, сажать, сажать....
Что залатают - хорошо, но ведь наверняка гарантия не пожизненная. Это вопрос по качеству ремонта дорог в прошлом году.