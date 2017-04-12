В Омске начали латать отремонтированные в прошлом году дороги

Региональное министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса провело повторную проверку дорог, отремонтированных в 2016 году. На улице 70 лет Октября, проспектах Мира и Космическом были обнаружены выбоины. Все недостатки подрядчики теперь должны устранить за свой счёт.

Дефекты вызваны низким качеством применяемых материалов, возможно, битума, в связи с чем, на отдельных участках произошло выкрашивание асфальтобетонной смеси, - заявил начальник управления дорожного комплекса Минстроя Дмитрий Христолюбов. - Подрядная организация должна устранить выявленные дефекты за свой счёт.

В ближайшее время подрядчики осуществят ямочный ремонт, а когда среднесуточная температура поднимется до + 5 градусов, будет выполнено фрезерование и укладка нового слоя дорожного покрытия. В Советском округе с помощью специальной установки выявленные дефекты уже начали устранять. "Струйно-инъекционный метод ямочного ремонта отличается тем, что используется битумная эмульсия и мелкий щебень. Таким образом, можно оперативно и эффективно ранней весной, когда ещё покрытие влажное, провести ямочный ремонт. Такие технологии позволяют избежать дальнейшего разрушения дорожного покрытия на протяжении нескольких лет", - заявил доцент СибАДИ Александр Лыткин.