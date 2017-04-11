Люди с ограниченными физическими возможностями пройдут в "бессмертном полку"

В 2017 году "Бессмертный полк" станет доступен для всех омичей. В народной акции примут участие люди на колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

В этом году омичи с ограниченными физическими возможностями получат возможность поучаствовать в шествии "Бессмертного полка". За каждым из них будет закреплён доброволец. В настоящее время оргкомитет занимается тем, чтобы создать комфортные условия для этой категории людей.

"В прошлом году к нам поступило много просьб от лиц с ограниченными возможностями, которые тоже хотели бы принять участие в нашем шествии, - рассказала координатор направления по работе с инвалидами омского отделения Союза добровольцев России Екатерина Повагина. - В этом году мы сделаем народную акцию доступной для всех. Сейчас со специалистами областного Минтруда и Минздрава прорабатываем вопрос доставки особых людей до шествия, ведь добраться будет непросто, дороги перекрыты. Очень надеемся, что у нас всё получится, и люди на колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха или зрения смогут стать в наши ряды".

Заявку для участия людей с ограниченными возможностями можно подать по телефону 8-800-350-26-08.