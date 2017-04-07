Омские заключённые готовятся к "Тотальному диктанту"

В Омске осуждённые и сотрудники СИЗО № 1 присоединятся к ежегодной акции "Тотальный диктант". В преддверии мероприятия в следственном изоляторе прошёл открытый урок по русскому языку.

8 апреля в Омске снова пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". К ней присоединятся осуждённые отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора № 1 города Омска.

Чтобы подготовиться к диктанту, учителя школы № 152 провели открытый урок, направленный на проверку знаний заключённых, участвующих в акции.

Тотальный диктант - это возможность проверить знания по русскому языку и пробудить интерес к повышению грамотности, - прокомментировала учитель Анна Телюк. - Я надеюсь, что в этом году осуждённые, принимающие участие в акции, смогут показать хороший результат.

Отметим, что как и в прошлом году, диктант в СИЗО-1 напишут как осуждённые, так и сотрудники.