Заключённые омской колонии устроили турнир по кибер-футболу

В ИК № 6 в течение двух недель проходили отборочные игры по кибер-футболу. 50 осуждённых сразились между собой с помощью джойстиков. В итоге в финал вышло трое участников.

Компьютерные игры помогают осуждённым отвлечься, как следствие, снимают стресс. Среди осуждённых есть и те, кто никогда не играл в компьютерные игры. Для них было особенно интересно впервые попробовать с помощью джойстика управлять персонажами в игре или автомобилем в гонках, - прокомментировал начальник психологической лаборатории Вячеслав Ахметов.

Как оказалось, администрация колонии установила две приставки в начале года. Специально были подобраны спортивные игры: футбол, хоккей и автомобильные гонки.