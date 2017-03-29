Заключённые омской колонии устроили турнир по кибер-футболу
Общество  •  29 марта 2017, 15:15, последнее обновление 29 марта 2017, 15:59  •  печать

Заключённые омской колонии устроили турнир по кибер-футболу

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В Омске 50 заключённых исправительной колонии № 6 приняли участие в турнире по кибер-футболу. Финалистами отборочных игр стали трое.

В ИК № 6 в течение двух недель проходили отборочные игры по кибер-футболу. 50 осуждённых сразились между собой с помощью джойстиков. В итоге в финал вышло трое участников.

Компьютерные игры помогают осуждённым отвлечься, как следствие, снимают стресс. Среди осуждённых есть и те, кто никогда не играл в компьютерные игры. Для них было особенно интересно впервые попробовать с помощью джойстика управлять персонажами в игре или автомобилем в гонках, - прокомментировал начальник психологической лаборатории Вячеслав Ахметов.

 Как оказалось, администрация колонии установила две приставки в начале года. Специально были подобраны спортивные игры: футбол, хоккей и автомобильные гонки.

Теги  •  #ИК-6 #компьютерная игра #омские заключенные

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Комментарии
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Игорь Х  •  29 марта 2017, 16:22

Всегда думал, что заключенные в колонии работают, а не развлекаются...

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