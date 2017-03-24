"Яндекс" защитит омичей от телефонного спама

"Яндекс.Недвижимость" оградила омичей от ненужных звонков и рекламных СМС. Теперь в объявлении на сайте компании отображается не настоящий номер телефона арендодателя или продавца, а подменный номер. Секрет в том, что звонки с фальшивого номера автоматически переадресуются на настоящий номер человека, а в личном кабинете можно посмотреть журнал звонков. Там указаны дата и время звонков, номера звонивших и длительность разговоров.

Кроме того, на подменный номер нельзя прислать СМС: даже если он попадёт в руки спамеров, рекламу всё равно не удастся разослать. А после того, как пользователь удалит своё объявление, номер телефона вообще перейдёт к другому человеку. Впрочем, при желании от замены номера можно отказаться.

Кроме того, у омичей появилась возможность заблокировать звонки от нежелательных абонентов. Например, изолировать себя от звонков колл-центров, мошенников и участия в опросах. По данным "Яндекс.Недвижимости" доля нежелательных звонков составляет около 8 %. Отметим, что в прошлом году функция защиты номеров появилась на другом сайте, команда которого и разработала подобную систему.