В Омске оптимизируют сеть центров занятости

На сегодняшнем заседании правительства Омской области первый заместитель министра труда и социального развития Сергей Добрых представил доклад об оптимизации сети окружных центров занятости в Омске. На базе Центра занятости населения Центрального административного округа предлагается создать казённое учреждение Центр занятости населения города Омска.

- В новом казённом учреждении создадут пять отделов по работе с гражданами, - рассказал Добрых.

Такие отделы будут работать в каждом округе Омска. В рамках реорганизации освободится недвижимость, её передадут в собственность Омской области. За счёт этого государственная служба занятости рассчитывает сэкономить на содержании и обслуживании передаваемых площадей.