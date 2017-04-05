В Омске оптимизируют сеть центров занятости
Общество  •   5 апреля 2017, 15:40, последнее обновление 5 апреля 2017, 15:49  •  печать

В Омске оптимизируют сеть центров занятости

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Правительство Омской области создаёт единый центр занятости для омичей.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области первый заместитель министра труда и социального развития Сергей Добрых представил доклад об оптимизации сети окружных центров занятости в Омске. На базе Центра занятости населения Центрального административного округа предлагается создать казённое учреждение Центр занятости населения города Омска.

- В новом казённом учреждении создадут пять отделов по работе с гражданами, - рассказал Добрых.

Такие отделы будут работать в каждом округе Омска. В рамках реорганизации освободится недвижимость, её передадут в собственность Омской области. За счёт этого государственная служба занятости рассчитывает сэкономить на содержании и обслуживании передаваемых площадей.

Теги  •  #занятость #Сергей Добрых

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