В Омске уволен глава фонда капремонта Александр Рудюк
Политика  •   5 апреля 2017, 12:40, последнее обновление 5 апреля 2017, 12:43  •  печать

В Омске уволен глава фонда капремонта Александр Рудюк

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Александр Рудюк официально покинул свою должность, так и не выйдя из отпуска. Обязанности директора продолжает исполнять Николай Якушев.

Руководитель регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Александр Рудюк покинул свой пост, это подтвердили в областном Минстрое. С сегодняшнего дня он уволен. Обязанности директора исполняет его зам - Николай Якушев.

Напомним, информация о грядущей смене руководства Фонда появилась в конце марта. Тогда министр строительства Александр Бирюков сообщил, что Александр Рудюк находится в отпуске до 4 апреля, из которого он может уже не выйти. Причиной увольнения называют недовольство губернатора Виктора Назарова его работой.

Александр Рудюк свой пост занимал чуть больше года. Он пришёл на смену Сергею Будько.

Теги  •  #Александр Рудюк #Виктор Назаров #капремонт

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