В Омске уволен глава фонда капремонта Александр Рудюк

Александр Рудюк официально покинул свою должность, так и не выйдя из отпуска. Обязанности директора продолжает исполнять Николай Якушев.

Руководитель регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Александр Рудюк покинул свой пост, это подтвердили в областном Минстрое. С сегодняшнего дня он уволен. Обязанности директора исполняет его зам - Николай Якушев.

Напомним, информация о грядущей смене руководства Фонда появилась в конце марта. Тогда министр строительства Александр Бирюков сообщил, что Александр Рудюк находится в отпуске до 4 апреля, из которого он может уже не выйти. Причиной увольнения называют недовольство губернатора Виктора Назарова его работой.

Александр Рудюк свой пост занимал чуть больше года. Он пришёл на смену Сергею Будько.