Омские осуждённые создали макет "Пушкинки"
Общество  •  27 февраля 2017, 15:22  •  печать

Омские осуждённые создали макет "Пушкинки"

Автор: Вероника Делор

Заключённые исправительной колонии № 3 сделали макет библиотеки к её 110-летнему юбилею.

Трое осуждённых ИК № 3 создали уменьшенную копию библиотеки имени Пушкина. Проект был реализован к 110-летнему юбилею библиотеки, который она будет отмечать в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, заключённые создавали макет на протяжении более чем двух месяцев. Они создавали экспонат, проектируя его по фотографиям. Также макет примет участие в конкурсе, объявленном УФСИН России по Омской области среди колоний.

Осуждённые, отбывающие наказание в нашем учреждении, с удовольствием принимают участие в различных конкурсах. Подобные мероприятия существенно повышают их социокультурный уровень. Надеемся, что наша работа будет достойно отмечена членами жюри, - пояснил заместитель начальника исправительной колонии № 3 Алексей Голиков.

Теги  •  #библиотека имени Пушкина #макет #омские заключенные #УФСИН

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