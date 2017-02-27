Омские осуждённые создали макет "Пушкинки"

Трое осуждённых ИК № 3 создали уменьшенную копию библиотеки имени Пушкина. Проект был реализован к 110-летнему юбилею библиотеки, который она будет отмечать в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба УФСИН, заключённые создавали макет на протяжении более чем двух месяцев. Они создавали экспонат, проектируя его по фотографиям. Также макет примет участие в конкурсе, объявленном УФСИН России по Омской области среди колоний.
Осуждённые, отбывающие наказание в нашем учреждении, с удовольствием принимают участие в различных конкурсах. Подобные мероприятия существенно повышают их социокультурный уровень. Надеемся, что наша работа будет достойно отмечена членами жюри, - пояснил заместитель начальника исправительной колонии № 3 Алексей Голиков.
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