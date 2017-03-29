Модный глянец Vogue написал об омском проекте "Олдушка"
Общество  •  29 марта 2017, 12:35  •  печать

Модный глянец Vogue написал об омском проекте "Олдушка"

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Самый известный фэшн-журнал рассказал об омском фотографе Игоре Гаваре и его агентстве с моделями "высокого возраста".

На сайте издания сегодня появилась статья "Это агентство не будет подписывать никого моложе 45 лет". Нью-йоркские журналисты рассказывают об "Олдушке", где работают 18 моделей в возрасте от 45 до 85 лет.

Запуск "Олдушки" прекрасно рассчитан, так как возрастное разнообразие резко усиливается на подиумах в течение нескольких сезонов, - подчёркивают журналисты. - Модели с серебристыми волосами стали относительно популярными в России, украшая лукбуки местных дизайнеров и брендов.

62-летняя модель в съёмке для петербургского магазина 8-store

Ранее, в феврале этого года, о модельном агентстве Гавара писало издание Vogue Russia. Журналисты упомянули омича и его проект в статье о новом тренде - "возрастных" моделях на подиумах и страницах журналов.

Модельное агентство "Олдушка" открылось в Москве весной 2016 года. Оно "выросло" из блога Игоря Гавара, где фотограф публиковал сделанные на улице снимки интересных бабушек и дедушек.

Теги  •  #Vogue #Игорь Гавар #Олдушка

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