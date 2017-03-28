Омские медики не стали заявлять в полицию на не пропустившую скорую женщину
Общество  •  28 марта 2017, 13:00  •  печать

Омские медики не стали заявлять в полицию на не пропустившую скорую женщину

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В областном министерстве здравоохранения прокомментировали дорожный конфликт с участием машины скорой помощи в одном из омских дворов.

Сотрудники бригады скорой медицинской помощи не стали обращаться в полицию из-за того, что во дворе дома № 3 по улице Дианова женщина на роскошной иномарке отказалась предоставить им преимущество. Напомним, что накануне вечером машина скорой помощи не смогла проехать к месту вызова из-за того, что омичка на встречном автомобиле отказалась сдать назад. Она заявила, что не умеет ездить задним ходом.

Как пояснили "Омск Здесь" в министерстве здравоохранения Омской области, женщина за рулём вела себя корректно, поэтому медики отнеслись к ней "как к очередной преграде". В омских дворах сотрудникам скорой медицинской помощи ежедневно приходится преодолевать множество ям и препятствий. На улице Дианова медики ехали на вызов к ребёнку. В случае необходимости госпитализации они готовы были отнести ребёнка в машину на руках. Однако госпитализация пациенту не потребовалась.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Как заявили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Омской области, по её итогам будет дана правовая оценка действиям водителя, не предоставившего преимущество скорой помощи.

Напомним, что в российском обществе широко обсуждался скандал в Петропавловске-Камчатском, когда мужчина и женщина, находившиеся в личном автомобиле, отказались пропустить в узком дворе скорую помощь. В итоге медики вовремя не успели на вызов, и пациент погиб. В Госдуме сейчас обсуждается вопрос ужесточения наказания за непредоставление преимущества скорой.

Теги  •  #скорая помощь #улица Дианова

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Комментарии
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Анна Мишина  •  28 марта 2017, 14:02

Видимо права она купила. Я считаю, что таких особей вообще нужно лишать водительских прав.

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