Омские медики не стали заявлять в полицию на не пропустившую скорую женщину

Сотрудники бригады скорой медицинской помощи не стали обращаться в полицию из-за того, что во дворе дома № 3 по улице Дианова женщина на роскошной иномарке отказалась предоставить им преимущество. Напомним, что накануне вечером машина скорой помощи не смогла проехать к месту вызова из-за того, что омичка на встречном автомобиле отказалась сдать назад. Она заявила, что не умеет ездить задним ходом.

Как пояснили "Омск Здесь" в министерстве здравоохранения Омской области, женщина за рулём вела себя корректно, поэтому медики отнеслись к ней "как к очередной преграде". В омских дворах сотрудникам скорой медицинской помощи ежедневно приходится преодолевать множество ям и препятствий. На улице Дианова медики ехали на вызов к ребёнку. В случае необходимости госпитализации они готовы были отнести ребёнка в машину на руках. Однако госпитализация пациенту не потребовалась.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Как заявили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Омской области, по её итогам будет дана правовая оценка действиям водителя, не предоставившего преимущество скорой помощи.

Напомним, что в российском обществе широко обсуждался скандал в Петропавловске-Камчатском, когда мужчина и женщина, находившиеся в личном автомобиле, отказались пропустить в узком дворе скорую помощь. В итоге медики вовремя не успели на вызов, и пациент погиб. В Госдуме сейчас обсуждается вопрос ужесточения наказания за непредоставление преимущества скорой.