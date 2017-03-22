25 омичей напишут "Тотальный диктант" на открытом воздухе

Омичам впервые выпала возможность написать "Тотальный диктант" на свежем воздухе. Столь непривычное место предложила региональная общественная организация "Центр развития туризма "Увлечен и Я". Как рассказала руководитель организации Анна Статва, в палатке смогут поместиться 25 человек, для удобства которых там будут размещены раскладные стулья и планшеты.
- Погода нам нипочём - мы будем защищены от ветра и дождя палаткой, а видеообращение от организаторов до диктанта будет показано на ноутбуке. В качестве чтеца будет выступать главный турист Омской области, начальник Управления по развитию туризма Олег Федоренко. После диктанта состоится экскурсия по парку Победы, - рассказала она.
Напомним, всероссийская акция "Тотальный диктант" в этом году состоится 8 апреля. Автором текста стал известный российский писатель Леонид Юзефович.