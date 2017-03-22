25 омичей напишут "Тотальный диктант" на открытом воздухе

В качестве ещё одной новой площадки для проведения ежегодной акции был выбран парк Победы.

Омичам впервые выпала возможность написать "Тотальный диктант" на свежем воздухе. Столь непривычное место предложила региональная общественная организация "Центр развития туризма "Увлечен и Я". Как рассказала руководитель организации Анна Статва, в палатке смогут поместиться 25 человек, для удобства которых там будут размещены раскладные стулья и планшеты.

- Погода нам нипочём - мы будем защищены от ветра и дождя палаткой, а видеообращение от организаторов до диктанта будет показано на ноутбуке. В качестве чтеца будет выступать главный турист Омской области, начальник Управления по развитию туризма Олег Федоренко. После диктанта состоится экскурсия по парку Победы, - рассказала она.

Напомним, всероссийская акция "Тотальный диктант" в этом году состоится 8 апреля. Автором текста стал известный российский писатель Леонид Юзефович.