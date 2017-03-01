Омские прокуроры увидели коррупцию в отмене автобусных маршрутов

Постановление, утверждающее порядок установления, изменения и отмены регулярных перевозок в Омске, было принято в феврале 2016 года. Чиновники утверждали, что при разработке документа руководствовались нормами федерального законодательства, но сотрудники прокуратуры в ходе проверки обнаружили в документе коррупциогенные факторы.

- Согласно документу, основанием для отмены муниципальных маршрутов в том числе являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок. Поскольку законодательством не установлено обязательных требований к содержанию документа планирования перевозок, основание для отмены маршрута, выраженное через отсылку к предусматривающему данное мероприятие документу планирования перевозок, может способствовать принятию муниципалитетом произвольных решений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В постановлении администрации города № 123-п также говорится, что чиновники вправе устанавливать и отменять маршруты "в случае развития территории города Омска, создания центров притяжения пассажиропотоков, превышения нормативного значения пропускной способности улично-дорожной сети на участке муниципального маршрута либо превышения нормативного значения пропускной способности остановочного пункта, расположенного на участке муниципального маршрута, иных случаях, предусмотренных Федеральным законом N 220-ФЗ". Получается, что причина, по которой чиновники примут решение об отмене или установлении автобусного маршрута, может быть одной и той же.

Прокуратура пыталась добиться устранения противоречий путём направления соответствующих требований в администрацию города, но чиновники решили оставить всё как есть. По их мнению, никаких коррупциогенных факторов в принятом постановлении нет.

- Да, прокуратура направила 30 декабря прошлого года требование, администрация города его рассмотрела и решила оставить без удовлетворения. Поэтому сейчас прокуратура обратилась в суд, - рассказала Елена Горбунова, специалист департамента транспорта, ответственный за связи со СМИ.

Первое заседание суда, на котором будет рассматриваться исковое заявление прокуратуры, состоится 23 марта.