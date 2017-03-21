Роспотребнадзор сообщил о первом нападении клеща на жителя Омска
Общество  •  21 марта 2017, 17:31, последнее обновление 21 марта 2017, 17:39  •  печать

Роспотребнадзор сообщил о первом нападении клеща на жителя Омска

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Один из первых случаев нападения клеща на человека нынешней весной был зарегистрирован в Омске.

В пяти регионах России клещи уже начали кусать людей. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, нападение кровожадных паукообразных произошло на территории Солнечногорского района Московской области, в Омске, Сочи, Ярославской области и Красноярском крае. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности при выезде на природу.

- Первый пик активности приходится на весну: апрель-июнь, - напоминают в Роспотребнадзоре. - В отдельных регионах Российской федерации, эндемичных по клещевому энцефалиту, активность клещей отмечается со второй декады марта. Об этом необходимо помнить при планировании поездок на эндемичные территории.

Отметим, что клещи являются основными переносчиками опасных для человека инфекций, в том числе вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза. На сегодняшний день уже зарегистрировано три случая заражения клещевым боррелиозом. По данным Роспотребнадзора, заболевшие посещали места отдыха в Орехово-Зуевском и Ступинском районах Московской области, а также в Белоруссии.

Теги  •  #клещ #нападение #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Nikita Pavlov  •  21 марта 2017, 18:34

Да уж. Вроде март, а уже клещи. Люди будте бдительны и осторожны!!!При выезде на природу закрывайте по возможности открытые части тела.

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