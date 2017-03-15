Весной в Сибири ждут новый опасный вид клещей
Общество  •  15 марта 2017, 16:22, последнее обновление 15 марта 2017, 16:33  •  печать

Весной в Сибири ждут новый опасный вид клещей

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Учёные зафиксировали появление новых - гибридных клещей, более опасных и живучих.

Специалисты изучают новый вид клещей. Учёные предполагают, что гибрид появился в результате скрещивания привычных для Сибири таёжный клещей и клещей Павловского. Новый вид невероятно живучий, а значит, более опасный. Пока их обнаружили в Новосибирске.

В Омске клещи проснутся в мае или даже раньше. Сейчас в регионе активно закупается вакцина от кровососущих. В первую очередь, она предназначена для детей. Однако вакцинация не отменяет необходимость внимательно осматривать себя после прогулок в лесу.

Вакцина защищает, но не предотвращает заболевание. Человек может латентно переболеть или без осложнений. Мы не говорим, что вакцина - это панацея. Человек должен сам быть бдительным, - рассказала телеканалу "Продвижение" начальник отдела профилактики министерства здравоохранения региона Екатерина Бондарь.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #вакцина #клещ

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Комментарии
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Злата Маркова  •  15 марта 2017, 17:11

Любителям раннего лесного отдыха теперь нужно быть еще бдительнее. И не забывать про прививки.

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