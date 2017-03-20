Омский "Дом-перевёртыш" переедет в главный парк
Общество  •  20 марта 2017, 12:09, последнее обновление 20 марта 2017, 12:12  •  печать

Омский "Дом-перевёртыш" переедет в главный парк

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Стало известно, куда переедет аттракцион, который ранее находился на площади у ТК "Континент".

Аттракцион "Дом вверх дном", который работал на площади у "Континента" с 2014 года, переезжает в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Он разместится на центральной аллее уже к майским праздникам. Демонтаж аттракциона на прежнем месте состоялся накануне.

 

Напомним, аттракцион разобрали после претензий регионального министерства имущественных отношений относительного того, что земля была предоставлена торговому центру под некоммерческую парковку, а не для размещения развлекательных объектов. Планируется, что иск Минимущества Омской области к ЗАО "Торговый центр "Континент" начнут рассматривать в арбитражном суде уже на этой неделе.

Теги  •  #аттракцион #иск #Континент #министерство имущественных отношений #парк 30-летия ВЛКСМ #переезд

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Комментарии
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Лена Головина  •  20 марта 2017, 12:35

Главное, чтобы людей уведомили объявлением возле места расположения домика. Хотя обидно приехать в выходной с семьей, а домика уже нет на старом месте.

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