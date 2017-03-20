Омский "Дом-перевёртыш" переедет в главный парк

Стало известно, куда переедет аттракцион, который ранее находился на площади у ТК "Континент".

Аттракцион "Дом вверх дном", который работал на площади у "Континента" с 2014 года, переезжает в парк имени 30-летия ВЛКСМ. Он разместится на центральной аллее уже к майским праздникам. Демонтаж аттракциона на прежнем месте состоялся накануне.

Напомним, аттракцион разобрали после претензий регионального министерства имущественных отношений относительного того, что земля была предоставлена торговому центру под некоммерческую парковку, а не для размещения развлекательных объектов. Планируется, что иск Минимущества Омской области к ЗАО "Торговый центр "Континент" начнут рассматривать в арбитражном суде уже на этой неделе.