Омские власти требуют от ТЦ "Континент" убрать с парковки "Дом-перевёртыш"
Экономика  •   7 марта 2017, 12:41, последнее обновление 7 марта 2017, 12:51  •  печать

Омские власти требуют от ТЦ "Континент" убрать с парковки "Дом-перевёртыш"

Автор: Виктория Стрельникова

В министерстве имущественных отношений посчитали, что земля предоставлена торговому центру под некоммерческую парковку, а не для размещения развлекательных объектов. Не дожидаясь решения суда, предприниматели начали демонтаж дельфинария и "Дома-перевёртыша".

Арбитражным судом Омской области принят к рассмотрению иск Министерства имущественных отношений Омской области к ЗАО "Торговый центр "Континент". Выяснилось, что главное имущественное ведомство региона требует от руководства торгового центра убрать с некоммерческой парковки дельфинарий и "Дом-перевёртыш", который там находится уже несколько лет.

Минимущество неоднократно предъявляло арендатору претензии по этим объектам, с "Континента" даже взыскивались крупные суммы неосновательного обогащения. Похоже, на данный момент ситуация зашла в тупик. Начальник управления правового обеспечения министерства Александра Магденко пояснила сайту "Новый Омск", что земля торговому центру предоставлялась под парковку, а по факту используется "без правовых оснований под размещение развлекательных сооружений".

Демонтировать дельфинарий с парковки "Континента" начали ещё в минувшие выходные. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в самом аттракционе "Дом-перевёртыш", в настоящий момент идёт демонтаж объекта, его владельцы меняют место дислокации, не дожидаясь решения суда.

Теги  •  #аттракцион #дельфинарий #Континент #министерство имущественных отношений

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