Тушите свет: В Омской области существенно снизилась рождаемость
Общество  •  15 марта 2017, 13:39, последнее обновление 15 марта 2017, 13:54  •  печать

Тушите свет: В Омской области существенно снизилась рождаемость

Автор: Антон Маликов

Среди регионов Сибирского федерального округа наибольший спад рождаемости был зафиксирован в Омской области. 

В 2016 году в Сибирском федеральном округе родилось 267 тыс. младенцев. При этом во всех регионах был зафиксирован спад рождаемости. Омская область оказалась лидером по этому показателю.

- В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорождённых, спад составил 7,4 %, - сообщили в Новосибирскстате. - Наименьший спад в Республике Тыва - 0,9 %.

Что касается браков, то регионом женихов и невест в Сибирском федеральном округе была признана Новосибирская область. Здесь в 2016 году связали себя узами Гименея 20 863 пары. На втором месте оказался Красноярский край - 20 856 зарегистрированных браков. Третье место с результатом в 17 620 браков заняла Иркутская область.

В Омской области в прошлом году поженились 13 370 пар. Это шестое место среди всех регионов СФО. На последнем месте оказалась Республика Алтай, где в брак вступили всего 1419 человек. 

Теги  •  #брак #Новосибирскстат #Омская область #рождаемость #свадьба #статистика

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Комментарии
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Таня Шапран  •  15 марта 2017, 14:10

Свет ни при чем тут. С нынешним уровнем жизни снижение рождаемости - вовсе не удивительно.

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