Тушите свет: В Омской области существенно снизилась рождаемость

В 2016 году в Сибирском федеральном округе родилось 267 тыс. младенцев. При этом во всех регионах был зафиксирован спад рождаемости. Омская область оказалась лидером по этому показателю.

- В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорождённых, спад составил 7,4 %, - сообщили в Новосибирскстате. - Наименьший спад в Республике Тыва - 0,9 %.

Что касается браков, то регионом женихов и невест в Сибирском федеральном округе была признана Новосибирская область. Здесь в 2016 году связали себя узами Гименея 20 863 пары. На втором месте оказался Красноярский край - 20 856 зарегистрированных браков. Третье место с результатом в 17 620 браков заняла Иркутская область.

В Омской области в прошлом году поженились 13 370 пар. Это шестое место среди всех регионов СФО. На последнем месте оказалась Республика Алтай, где в брак вступили всего 1419 человек.