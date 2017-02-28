Смертность в Омской области по-прежнему превышает рождаемость
Общество  •  28 февраля 2017, 13:13, последнее обновление 28 февраля 2017, 13:14  •  печать

Смертность в Омской области по-прежнему превышает рождаемость

Автор: Варвара Козловская

Число умерших за первый месяц 2017 года превысило число родившихся на 589 человек.

По оперативным данным Омскстата, в январе 2017 года в Омской области отмечена естественная убыль населения: число умерших превышало число родившихся на 589 человек.

Всего органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 1852 родившихся и 2441 умерший. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,1 промилле, а общий коэффициент смертности - 14,6 промилле. Всего за этот период было зарегистрировано 669 браков и 630 разводов. Таким образом, в расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем по 4 брака и развода.

Теги  •  #коэффициент #Омскстат #рождаемость #смертность

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Комментарии

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Наталья Александровна  •  28 февраля 2017, 14:48

Не стоит проводить анализ в самом начале года, после праздников смертность всегда высокая, попробуйте позднее.

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Николай Каринин  •  28 февраля 2017, 13:32

А разве где-то в России по-другому? Умирают люди рано, детей рождается мало, вот и результат.

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