Смертность в Омской области по-прежнему превышает рождаемость

Число умерших за первый месяц 2017 года превысило число родившихся на 589 человек.

По оперативным данным Омскстата, в январе 2017 года в Омской области отмечена естественная убыль населения: число умерших превышало число родившихся на 589 человек.

Всего органами ЗАГС Омской области зарегистрировано 1852 родившихся и 2441 умерший. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,1 промилле, а общий коэффициент смертности - 14,6 промилле. Всего за этот период было зарегистрировано 669 браков и 630 разводов. Таким образом, в расчёте на 1000 жителей области приходилось в среднем по 4 брака и развода.