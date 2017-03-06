Омские танцоры соберут деньги для голодающих детей
Общество  •   6 марта 2017, 11:13  •  печать

Омские танцоры соберут деньги для голодающих детей

Автор: Антон Маликов

Танцевальные коллективы Омска примут участие в благотворительном турнире, средства с которого будут направлены на покупку специализированного питания для голодающих детей. 

26 марта в Омске состоится благотворительный танцевальный баттл, участниками которого станут известные дансеры города. Организаторами мероприятия выступает омская студия танцев и благотворительный центр "Радуга". Все собранные с мероприятия средства будут направлены на покупку специализированного питания для 14 больных детей.  

- Это дети, у которых по разным причинам нарушены функции глотания, - сообщила представитель центра "Радуга" Анна Сахарова. - Они не могут питаться обычной пищей, и им необходимо специализированное питание, которое стоит очень дорого. У родителей нет денег, чтобы регулярно покупать его, и они обратились к нам в "Радугу". Вот мы и собираем средства на покупку этого питания.

Стоимость участия в "Благо Battle" составит 150 руб., зрительский билет обойдётся в 100 руб. 

Теги  •  #благотворительность #Радуга #танцы #турнир

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