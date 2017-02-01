Омская спортсменка Вера Бирюкова отдает "олимпийские" серёжки на благотворительность

Вера Бюрюкова объявила аукцион в своём Instagram. Спортсменка хочет продать серёжки, которые носит с 5 лет и в которых она стояла на пьедестале в олимпийском Рио-де-Жанейро. Все вырученные от продажи средства она направит в помощь Оксане Келехсаевой, у которой обнаружена онкология.

Стартовая цена украшения, объявленная омской чемпионкой, 2000 рублей, шаг аукциона - 200 рублей. Отправить посылку спортсменка сможет в любую точку России за свой счёт.