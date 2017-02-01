Омская спортсменка Вера Бирюкова отдает "олимпийские" серёжки на благотворительность

Вера Бюрюкова объявила аукцион в своём Instagram. Спортсменка хочет продать серёжки, которые носит с 5 лет и в которых она стояла на пьедестале в олимпийском Рио-де-Жанейро. Все вырученные от продажи средства она направит в помощь Оксане Келехсаевой, у которой обнаружена онкология.
Дорогие мои подписчики! Спешите делать добро! Я открываю аукцион для помощи и поддержки @oksanakelehsaeva . Я продаю свои золотые серьги, которые прошли со мной долгий и трудный путь. Я надела их в пять лет и на первом своём пьедестале, на детских школьных соревнованиях, уже стояла в них. Они побывали в Португалии, Италии, Франции, Израиле, Азербайджане, Бразилии и во многих других странах и городах, на кубках Мира и Гран При. Они заряжены энергетикой соревновательного духа и волей к победе. Они знают, что шептали нам на ухо тренеры перед выходом, когда нельзя было проиграть. Они были на мне во время взлётов и падений. Они были на мне во время главной моей победы в Рио - де - Жанейро. Они буквально пропитаны атмосферой Олимпийских игр. Своего рода это талисман на удачу. На веру в себя и в свои силы, на то что никогда нельзя опускать руки, какие бы сюрпризы не готовила тебе судьба. На страничке @oksanakelehsaeva вы можете увидеть как нужно любить жизнь, надеяться и верить. Мы можем поддержать Оксану, а кто то станет обладателем моих серёжек (золото 585 пробы, камушки фианитики), и покупателя ждёт приятный бонус - подарок лично от меня. Серьги хороши тем, что даже на крупных соревнованиях их не нужно снимать (информация для гимнасточек). Стартовая цена 2000, шаг аукциона 200 рублей. Отправлю в любую точку России за свой счет. Друзья! Поможем все вместе хорошему человеку!!! Репост приветствуется. Самый простой способ помочь Оксане ********************** ВТБ 24 VIZA 4272 2903 0381 0006 *********************** ВТБ 24 VIZA($,€) 4893 4700 2579 7884 *********************** Номер карты: Сбербанк России 4276 3801 4157 3837 Сергей Шахвердян. Номер счета: 40817810038116971482 ************************** Qiwi кошелек +79160898622
Стартовая цена украшения, объявленная омской чемпионкой, 2000 рублей, шаг аукциона - 200 рублей. Отправить посылку спортсменка сможет в любую точку России за свой счёт.
Правильно делает, потому что только благотворительность способна принести счастье и спасти жизнь.