15 мм со свистом: омские чиновники измерили трещины на новых дорогах

Участок проспекта Мира, куда сегодня прибыли ревизоры, достраивали в рамках "второй волны" тотального ремонта омских дорог, начавшегося в прошлом году. Подрядчиком выступила компания "Стройсервис" Арамика Григоряна. Отметим, что это именно та дорога, где асфальт укладывался во время дождя. Кроме того, здесь в прошлом году происходила замена коммуникаций, и проверяющие решили узнать, просело ли после работ дорожное полотно.

Рейд начался от ДК имени Малунцева. Уже здесь на пешеходном переходе эксперты и сотрудники Минстроя увидели большую трещину в асфальте, а через пять метров - ещё одну. Также рядом ревизоры обнаружили ливневый сток, находящийся практически по центру дороги.

- Приёмной решётки посреди полосы наката, конечно, быть не должно. Это грубое нарушение, - заявил доцент кафедры строительства и эксплуатации дорог СибАДИ Александр Лыткин.

На протяжении всего участка дороги, по которой шли проверяющие, продолжали встречаться трещины. Конечно, их было немного, поскольку асфальтовое полотно "пережило" только одну зиму, но, как отметил Александр Лыткин, даже эти дефекты нужно будет устранять. По словам эксперта, трещины на дорогах будут появляться всегда, поскольку для качественного строительства необходимы дорогостоящие материалы, которые омскими дорожниками не применяются.

- Подход должен быть комплексным. Нужно повышать деформативность верхнего слоя. То есть, нужно вводить в новый асфальт полимерные добавки, нанореагенты, чтобы слой был более пластичным, - сообщил эксперт. - По данным Росавтодора, уже 1600 км дорог в России построено с применением нанореагентов. Но в прошлом году при ремонте дорог в Омске они не были использованы. Главная причина - нехватка финансирования.

Всего существует три вида дорожных трещин: температурные, которые появляются из-за смены погоды; отражённые, образующиеся из-за щелей в нижнем слое; и силовые, возникающие в результате провала дорожной одежды после некачественной прокладки коммуникаций. Силовые трещины, кстати, вскоре могут появиться на пересечении улицы Нефтезаводской и проспекта Мира, где в прошлом году происходила замена труб. Cегодня дорожное полотно здесь уже заметно просело.

- Щуп со свистом просто проходит! Просадка 15 миллиметров, - сообщил начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов. - Но это вопрос не к дорожникам, которые выполняли ремонт, а к коммунальщикам, которые, видимо, прокладывали коммуникации с нарушением технологии. Но поскольку дорожная организация берёт на себя все гарантийные обязательства, то ей и предстоит устранить этот дефект. А уже потом они могут предъявить иск коммунальщикам.

К слову, сегодня на трещины в новых дорогах стали жаловаться в социальных сетях. Свои слова горожане подкрепляют снимками, на которых чётко видны большие щели в асфальтовом покрытии. Чиновники тоже не отрицают, что многие отремонтированные магистрали уже потрескались. Однако, как отметил Дмитрий Христолюбов, такие трещины в дорожном полотне - это не гарантийный дефект. Так что их устранение будет осуществляться за счёт средств городского бюджета, а не подрядной организации.

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Фото Ильи Петрова