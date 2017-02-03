Организаторы объявили дату Тотального диктанта - 2017
Общество  •   2 февраля 2017, 17:11, последнее обновление 2 февраля 2017, 17:12  •  печать

Организаторы объявили дату Тотального диктанта - 2017

Автор: Екатерина Криль

Просветительская акция состоится в начале апреля.

Сегодня, 2 февраля, в Новосибирске, где и родилась эта акция, стартовала ежегодная конференция организаторов Тотального диктанта. Там было объявлено, что международный образовательный проект состоится 8 апреля. По предварительным данным, его участниками по всему миру станут более 200 тысяч человек.

- Тотальный диктант сейчас в полной мере оправдывает своё название, являясь действительно всеобщим, всеохватывающим. Развиваясь как общественный проект, он уже охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти, - говорит руководитель проекта Ольга Ребковец.

В Омске Тотальный диктант пройдёт в шестой раз. Местную площадку организует ОмГУ. Все последние годы число участников только увеличивалось. Диктант пишут в большинстве районов Омской области, школах, университетах и даже в СИЗО.

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r Теги  •  #Тотальный диктант

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