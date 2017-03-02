Омские баптисты отсудили у мэрии Дом молитвы

Христиане-баптисты обратились с иском в суд, требуя признать за ними право собственности на Дом молитвы, который расположен в Крутой Горке на улице Садовой. Администрация города, которая, кстати, даже не обеспечила явку своего представителя в зал заседаний, в отзыве на иск отметила, что религиозная организация может получить в собственность объект, но только в том случае, если представит достаточно доказательств, что уход за объектом осуществлялся должным образом.

Баптисты в суде заявили, что с 1996 года добросовестно и открыто владели данным объектом как своим собственным. Они даже предоставили в суд оборотно-сальдовую ведомость по счёту, подтверждающую, что на содержание Дома молитвы было потрачено немало средств. Кроме того, на обозрение суда были представлены договоры с энергоснабжающими организациями, а также документы об оплате электричества.

В итоге суд решил признать право собственности на здание Дома молитвы за "Объединением церквей Евангельских Христиан-баптистов". Данное решение вступит в силу в конце марта.