Омские баптисты отсудили у мэрии Дом молитвы
Общество  •   2 марта 2017, 16:30, последнее обновление 2 марта 2017, 16:48  •  печать

Омские баптисты отсудили у мэрии Дом молитвы

Автор: Антон Маликов

Арбитражный суд Омской области признал право собственности на здание Дома молитвы за религиозной организацией "Объединение церквей Евангельских Христиан-баптистов". 

Христиане-баптисты обратились с иском в суд, требуя признать за ними право собственности на Дом молитвы, который расположен в Крутой Горке на улице Садовой. Администрация города, которая, кстати, даже не обеспечила явку своего представителя в зал заседаний, в отзыве на иск отметила, что религиозная организация может получить в собственность объект, но только в том случае, если представит достаточно доказательств, что уход за объектом осуществлялся должным образом.

Баптисты в суде заявили, что с 1996 года добросовестно и открыто владели данным объектом как своим собственным. Они даже предоставили в суд оборотно-сальдовую ведомость по счёту, подтверждающую, что на содержание Дома молитвы было потрачено немало средств. Кроме того, на обозрение суда были представлены договоры с энергоснабжающими организациями, а также документы об оплате электричества.

В итоге суд решил признать право собственности на здание Дома молитвы за "Объединением церквей Евангельских Христиан-баптистов". Данное решение вступит в силу в конце марта.

Теги  •  #баптист #Дом молитвы #религия #суд

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