Омская епархия просит передать в собственность два исторических памятника в центре города
Общество  •   7 февраля 2017, 15:27, последнее обновление 7 февраля 2017, 15:28  •  печать

Омская епархия просит передать в собственность два исторических памятника в центре города

Автор: Виктория Стрельникова

Здания Епархиального управления по улице Интернациональной, 25, и бывшего Общественного собрания по улице Ленина, 25, находятся в безвозмездном пользовании у Омской епархии. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их передаче в собственность религиозной организации.

В территориальное управление Росимущества поступило несколько заявлений от Омской епархии, в которых религиозная организация просит передать в собственность два здания, входящих в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения. Речь идёт непосредственно о самом здании по улице Интернациональной, 25, здесь и располагается Омское епархиальное управление. Построено здание было в начале XX века, где открылся Ольгинский приют трудолюбия для детей-сирот, основанный женой губернатора Акмолинской области Еленой Санниковой. Под охрану этот объект взят в 1991 году.

Ещё одно здание, о котором идёт речь, - здание бывшего Общественного собрания по улице Ленина, 25. Построено оно было в середине XIX века и также числится в реестре объектов культурного наследия. Сейчас здесь находится магазин "Православное слово". В настоящее время оба здания переданы в безвозмездное пользование Омской епархии.

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r Теги  •  #исторический памятник #Омско-Тарская епархия #Росимущество #собственность

Комментарии

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Антон Сергеев  •  7 февраля 2017, 15:42

Как правило епархия если уж просит что то от властей, так и заботиться о тех же зданиях начинает много усерднее.

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