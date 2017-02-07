Омская епархия просит передать в собственность два исторических памятника в центре города

Здания Епархиального управления по улице Интернациональной, 25, и бывшего Общественного собрания по улице Ленина, 25, находятся в безвозмездном пользовании у Омской епархии. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об их передаче в собственность религиозной организации.

В территориальное управление Росимущества поступило несколько заявлений от Омской епархии, в которых религиозная организация просит передать в собственность два здания, входящих в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения. Речь идёт непосредственно о самом здании по улице Интернациональной, 25, здесь и располагается Омское епархиальное управление. Построено здание было в начале XX века, где открылся Ольгинский приют трудолюбия для детей-сирот, основанный женой губернатора Акмолинской области Еленой Санниковой. Под охрану этот объект взят в 1991 году.

Ещё одно здание, о котором идёт речь, - здание бывшего Общественного собрания по улице Ленина, 25. Построено оно было в середине XIX века и также числится в реестре объектов культурного наследия. Сейчас здесь находится магазин "Православное слово". В настоящее время оба здания переданы в безвозмездное пользование Омской епархии.