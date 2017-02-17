Конкурс Янкелевича, курируемый Спиваковым, возобновится в 2018 году

О том, что в Омской области началась подготовка к международному культурному форуму, сообщил министр культуры региона Виктор Лапухин на заседании Общественного совета при ведомстве. Готовность вновь взять шефство над событием выразил почётный президент конкурса Народный артист СССР Владимир Спиваков.

Что касается конкурса имени Ю. И. Янкелевича, то здесь мнения наше и самого маэстро Спивакова полностью совпадают. Речи об отмене, а тем более его переносе в какой-то другой регион, никогда не шло. В Уфе конкурс исполнителей носит имя самого Владимира Спивакова. В Омске же проводится именно конкурс, посвящённый Юрию Исаевичу Янкелевичу, нашему великому земляку. Он может проводиться только на омской земле и никак иначе, - цитирует Лапухина пресс-служба облправительства.

В ходе подготовки к конкурсу будет приобретён дорогостоящий приз - скрипка одного из известных европейских мастеров. Напомним, именно из-за отсутствия средств на покупку главного приза конкурс скрипачей был приостановлен в 2015 году.