Омская мэрия создаст новые парковки для инвалидов

На очередном заседании совета по делам инвалидов при мэре города заявили о том, что в Омске продолжаются работы по созданию доступной среды для маломобильных групп населения. Департамент городского хозяйства создал адресный список, в котором 23 остановки общественного транспорта стали более доступны для инвалидов. Среди них "Медакадемия", "Проспект Менделеева", "МСЧ № 9", "Магазин "Заря", "Улица Гусарова" и другие. Адресный перечень согласован с областными организациями Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов.

Реализация государственной программы Омской области "Доступная среда" на территории города осуществляется департаментом городского хозяйства и департаментом транспорта. В 2017 году бюджету города Омска планируется предоставить субсидии из федерального и областного бюджетов на обеспечение доступности остановочных комплексов в объёме 1,5 млн рублей, на оборудование светофоров звуковыми сигналами - в объёме 150 тысяч рублей, - рассказал первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства администрации Омска Сергей Фролов.

Также в 2017 году запланировано оборудовать звуковыми сигналами 12 светофоров у 6 пешеходных переходов на перекрёстках: улица Богдана Хмельницкого - улица Лизы Чайкиной, улица Лукашевича - улица Степанца, улица Дианова - улица Дергачёва. Эти объекты уже согласованы с организациями инвалидов. Кроме того, в Омске появится 84 парковки общего пользования на 3261 машино-место, 326 мест из которых предусмотрены для инвалидов.