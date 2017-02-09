В Омске оштрафовали водителей, паркующихся на местах для инвалидов
Общество  •   9 февраля 2017, 13:21  •  печать

В Омске оштрафовали водителей, паркующихся на местах для инвалидов

Автор: Вероника Делор

Омские автоинспекторы провели акцию "Парковка не для Всех".

В результате проведения в городе акции "Парковка не для Всех" госавтоинспекторы обнаружили 19 нарушений ПДД. В результате 11 омичей припарковались на местах для инвалидов, шестеро - не соблюдали дорожные знаки, и двое нарушили правила остановки или стоянки.

Несмотря на знаки и даже специальную разметку, всё чаще недобросовестные водители занимают места для граждан с ограниченными возможностями на стоянках у торговых центров, поликлиник, больниц и других социально значимых учреждений, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе при УМВД России по Омской области.

В ходе проверки у одного из торговых комплексов в Кировском округе почти все выделенные места оказались заняты. Несколько омичей решили припарковаться туда, даже несмотря на присутствие автоинспекторов. А на улице 70 лет Октября, 25/47, сотрудники ГИБДД задержали автомобиль "Ниссан Премьера", припаркованный у знака "Остановка запрещена".

Кроме того, за различные нарушения полицейские поместили шесть автомобилей на штрафстоянку и провели профилактические беседы с нарушителями. В пресс-службе УМВД отметили, что за парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. 

r Теги  •  #административное правонарушение #акция #ГИБДД #парковка

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