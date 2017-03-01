Ремонт омской школы, где рухнула крыша, обойдётся бюджету в 397 тысяч рублей

В ночь на 21 февраля в деревне Владимировка Колосовского района Омской области рухнула крыша местной школы. К счастью, в это время в здании не было ни учеников, ни работников учреждения. Образовательный процесс в учреждении был остановлен. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.

По одной из версий, обрушение произошло в результате возникновения природного явления. Незадолго до ЧП в Колосовском районе был очень сильный шквалистый ветер, и крыша могла попросту не выдержать.

- По информации директора школы, снег с крыши в начале февраля сбрасывался, - сообщила директор "Центра ресурсного и финансово-экономического обеспечения деятельности и учреждений в сфере образования" Людмила Васильева. - Сказать, что послужило причиной обрушения, я не могу. Но незадолго до произошедшего у нас был сильный шквалистый ветер с выпадением осадков. Сейчас на месте ведутся работы - расчищается крыша от остатков снега и льда. Также уже составлена смета на ремонтно-восстановительные работы. В течение месяца работы будут произведены.

Ремонт кровли будет осуществляться за счёт муниципального бюджета. Согласно смете, на восстановление крыши потребуется 397 тыс. руб.

Что касается учеников, то они после обрушения два дня занимались дистанционно, а затем их перевели в соседнюю Ламоновскую среднюю школу. Правда, в РОНО не исключают, что в ближайшее время ученики вернутся в стены родной школы.

- Сейчас рассматривается вопрос возвращения их в школу во Владимировке, - добавила директор ресурсного центра. - Угрозы жизни и здоровья детей там сейчас нет, поэтому, наверное, будет принято решение оставить учеников заниматься в этой школе только на первом этаже здания. Будет открыт запасной вход в школу, через который школьники и работники смогут попасть в здание.

Добавим, что прокуратура Колосовского района сейчас проводит проверку по факту обрушения крыши в школе. В случае, если выяснится, что ЧП произошло по вине чиновников, сотрудники надзорного органа примут соответствующие меры.

- Сейчас прокуроры запрашивают документы, чтобы узнать, какое техническое состояние здания, кто ответственен за его эксплуатацию, надлежащую чистку снега. То есть устанавливаются причины обрушения. Был ли это недогляд со стороны должностных лиц или нет, - сообщила старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Булихова.