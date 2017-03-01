Омичу пять лет приходят штрафы и налоги на проданный автомобиль
Общество  •   1 марта 2017, 08:08, последнее обновление 1 марта 2017, 09:29  •  печать

Омичу пять лет приходят штрафы и налоги на проданный автомобиль

Автор: Василий Епанчинцев

Бывший владелец иномарки ищет действующих хозяев автомобиля.

В течение двух лет омичу приходят налоги и штрафы за проданный пять лет назад автомобиль, сообщает "ЧП Омск". Toyota Chaser 1992 года выпуска был продан им в 2012 году. Через два года на автомобиль был наложен арест. Бывший владелец подозревает, что покупатели просто не стали переоформлять транспортное средство на себя, а затем сами его продали.

 

Сумма штрафов за эти годы составила 10 тыс. руб., продолжают копиться и налоги. Бывший владелец иномарки надеется договориться с её нынешним хозяином и ведёт поиск в социальных сетях.

Теги  •  #автомобиль #налоги

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  1 марта 2017, 10:31

С таким багажом штрафов новые хозяева вряд ли обьявятся, скорее по тихому поведут себя. Вот он минус продажи по доверенности.

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