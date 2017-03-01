Омичу пять лет приходят штрафы и налоги на проданный автомобиль

В течение двух лет омичу приходят налоги и штрафы за проданный пять лет назад автомобиль, сообщает "ЧП Омск". Toyota Chaser 1992 года выпуска был продан им в 2012 году. Через два года на автомобиль был наложен арест. Бывший владелец подозревает, что покупатели просто не стали переоформлять транспортное средство на себя, а затем сами его продали.

Сумма штрафов за эти годы составила 10 тыс. руб., продолжают копиться и налоги. Бывший владелец иномарки надеется договориться с её нынешним хозяином и ведёт поиск в социальных сетях.