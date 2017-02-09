Омские заключённые научились шить лежанки для кошек

Осуждённые исправительной колонии № 12 научились изготавливать два вида изделий для домашних животных: комнатные лежанки и сумки для путешествий. Как отмечают в швейной мастерской, аксессуары могут быть любых расцветок и размеров - всё зависит от пожеланий заказчика.

- Коллектив цеха готов к решению новых и более сложных задач в производстве, - цитирует пресс-служба омского УФСИН заместителя начальника ИК-12 Илью Каменного.

Сегодня швейная мастерская исправительного учреждения выпускает уже около двух десятков видов готовой продукции, среди которых детские коляски, качели-ходунки для малышей, постельное бельё, подушки, а также спецодежда для строителей.

Фото предоставлено пресс-службой омского УФСИН