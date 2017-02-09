Омские заключённые научились шить лежанки для кошек
Общество  •   9 февраля 2017, 10:20, последнее обновление 9 февраля 2017, 10:28  •  печать

Омские заключённые научились шить лежанки для кошек

Автор: Артем Кримин

В омской ИК-12 наладили выпуск аксессуаров для домашних питомцев. 

Осуждённые исправительной колонии № 12 научились изготавливать два вида изделий для домашних животных: комнатные лежанки и сумки для путешествий. Как отмечают в швейной мастерской, аксессуары могут быть любых расцветок и размеров - всё зависит от пожеланий заказчика.

- Коллектив цеха готов к решению новых и более сложных задач в производстве, - цитирует пресс-служба омского УФСИН заместителя начальника ИК-12 Илью Каменного.

Сегодня швейная мастерская исправительного учреждения выпускает уже около двух десятков видов готовой продукции, среди которых детские коляски, качели-ходунки для малышей, постельное бельё, подушки, а также спецодежда для строителей. 

Фото предоставлено пресс-службой омского УФСИН

r Теги  •  #заключенный #кошка #осужденный #собака #УФСИН #фото

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  9 февраля 2017, 10:58

Чем больше видов продукции освоят, тем лучше, больше будет реальных заказов, на которых можно заработать деньги.

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