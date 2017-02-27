Омичи проводили Масленицу, вылив на себя ведро ледяной воды
Общество  •  26 февраля 2017, 17:58, последнее обновление 26 февраля 2017, 18:47  •  печать

Омичи проводили Масленицу, вылив на себя ведро ледяной воды

Автор: Дарья Молчанская

Необычную акцию в честь проводов зимы организовали члены клуба "Моржи".

Сегодня, 26 февраля, в день масленичных гуляний в Омске прошла акция по массовому обливанию ледяной водой. Участие во флешмобе "Пробуждение", который много лет проходит во многих российских городах, принял 281 человек. Самым юным участником стал 11-летний омич, а самой взрослой оказалась 87-летняя женщина.

После небольшой разминки под руководством опытных моржей все желающие смогли вылить на себя ведро ледяной воды. После обряда некоторые смельчаки в честь праздника пустились в пляс с гармонью. 

Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров
1 / 16  •  Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров

Теги  •  #клуб закаливания Моржи #Масленица #обливание водой #фото

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