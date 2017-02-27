Омичи проводили Масленицу, вылив на себя ведро ледяной воды

Сегодня, 26 февраля, в день масленичных гуляний в Омске прошла акция по массовому обливанию ледяной водой. Участие во флешмобе "Пробуждение", который много лет проходит во многих российских городах, принял 281 человек. Самым юным участником стал 11-летний омич, а самой взрослой оказалась 87-летняя женщина.

После небольшой разминки под руководством опытных моржей все желающие смогли вылить на себя ведро ледяной воды. После обряда некоторые смельчаки в честь праздника пустились в пляс с гармонью.

1 / 16 • Клуб любителей закаливания "Моржи" провёл на Масленицу флешмоб: десятки человек вылили на себя ведро холодной воды. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров