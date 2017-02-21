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Омская артистка собралась поместить в мыльный пузырь 350 горожан
Общество  •  21 февраля 2017, 11:50, последнее обновление 21 февраля 2017, 15:46  •  печать

Омская артистка собралась поместить в мыльный пузырь 350 горожан

Автор: Артем Кримин

Очередной мировой рекорд намерена побить артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина.

Омичей приглашают принять участие в установлении нового мирового рекорда, который называется "Наибольшее количество людей внутри мыльного пузыря". Артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина и её супруг объявили о подготовке к штурму новой вершины и призывают омичей принять участие в мероприятии.

- По условиям, которые прислали из Лондона, участниками рекорда могут быть люди выше 152 см. Ограничений по возрасту нет, - сообщил "Омск Здесь" Алексей Дарьин.

Организаторы отмечают, что для установления предстоящего рекорда подготовлен весь реквизит: обруч диаметром 10 метров и около 200 литров мыльного раствора. Попытка побить мировой рекорд состоится 2 марта 2017 года в 15:00 в здании областного Экспоцентра.

Напомним, что ранее Людмила Дарьина уже побила мировой рекорд. В здании Экспоцентра ей удалось надуть мыльный пузырь высотой десять метров. Сейчас организаторы ждут подтверждения этого рекорда от представителей Книги Гиннесса.

Теги  •  #Алексей Дарьин #Людмила Дарьина #мыльный пузырь #рекорд Гиннеса #Экспоцентр

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  21 февраля 2017, 11:57

Вот это заявка на вселенский рекорд, будет теперь омский пузырь мирового масштаба, еще и с населением внутри ) можно сказать купола )

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