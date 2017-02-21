Омская артистка собралась поместить в мыльный пузырь 350 горожан

Омичей приглашают принять участие в установлении нового мирового рекорда, который называется "Наибольшее количество людей внутри мыльного пузыря". Артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина и её супруг объявили о подготовке к штурму новой вершины и призывают омичей принять участие в мероприятии.
- По условиям, которые прислали из Лондона, участниками рекорда могут быть люди выше 152 см. Ограничений по возрасту нет, - сообщил "Омск Здесь" Алексей Дарьин.
Организаторы отмечают, что для установления предстоящего рекорда подготовлен весь реквизит: обруч диаметром 10 метров и около 200 литров мыльного раствора. Попытка побить мировой рекорд состоится 2 марта 2017 года в 15:00 в здании областного Экспоцентра.
Напомним, что ранее Людмила Дарьина уже побила мировой рекорд. В здании Экспоцентра ей удалось надуть мыльный пузырь высотой десять метров. Сейчас организаторы ждут подтверждения этого рекорда от представителей Книги Гиннесса.
Вот это заявка на вселенский рекорд, будет теперь омский пузырь мирового масштаба, еще и с населением внутри ) можно сказать купола )