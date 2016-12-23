Омичка надула 10-метровый мыльный пузырь

Омская артистка сделала заявку на необычный мировой рекорд, который может попасть в книгу Гиннеса.

Сегодня, 23 декабря, в областном Экспоцентре был надут, возможно, самый большой в мире мыльный пузырь. Артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина смогла создать из воды и специального раствора столб высотой 10 метров. Такие внушительные размеры позволят омичке установить рекорд Гиннеса.

Когда мы отправляли заявку в книгу рекордов Гиннеса, нам ответили, что пузырь должен быть не ниже четырёх метров. Но мы решили этим не ограничиваться, потому что, на самом деле, это не такая большая высота, - рассказала артистка.

Установлению рекорда предшествовали полтора месяца тренировок. По словам Людмилы, она уже готовится взять следующий рубеж - надуть пузырь с самым большим количеством людей внутри. В такой мыльный шар должны поместиться 350 человек.

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Фото: Илья Петров