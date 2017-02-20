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Омичи проверили качество воды и продуктов питания в поезде-лаборатории
Общество  •  20 февраля 2017, 16:40, последнее обновление 20 февраля 2017, 16:54  •  печать

Омичи проверили качество воды и продуктов питания в поезде-лаборатории

Автор: Варвара Козловская

В честь Года экологии ОАО "РЖД" запустило передвижной экологический комплекс "Природа без границ", специалисты которого провели в Омске бесплатный анализ воды, продуктов питания и транспортных средств.

Передвижной экологический комплекс побывал на четырёх станциях Омского региона Западно-Сибирской железной дороги: Карасук, Купино, Иртышское и Омск-Пассажирский. Его смогли посетить 800 жителей прилегающих к этим станциям населённых пунктов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

В рамках мероприятия были организованы площадки по сбору использованных элементов питания для утилизации, а также лаборатория по анализу питьевой воды и продуктов питания на наличие нитратов. В Омске специалисты сделали 55 проб воды, 14 замеров выхлопов автотранспорта и собрали 400 штук старых батареек.

- Основная цель поезда - формирование экологической культуры среди населения, а также информирование о деятельности ОАО "РЖД" по защите окружающей среды. <…> На каждой из станций участники мероприятия приняли участие во флешмобе-фотосессии "Мы любим природу!". На станции Омск-Пассажирский для экскурсантов был подготовлен экологический этюд от воспитанников детского сада № 187 ОАО "РЖД", - говорится в сообщении компании.

Теги  •  #поезд #проверка #РЖД #экология

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Комментарии

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Marta Rodriguez  •  20 февраля 2017, 18:47

Пока проверка продуктов питания в лабораториях остается на музейном уровне, по настоящему экологически чистая еда для массового потребителя - это фантастика.

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