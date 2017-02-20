Омичи проверили качество воды и продуктов питания в поезде-лаборатории

В честь Года экологии ОАО "РЖД" запустило передвижной экологический комплекс "Природа без границ", специалисты которого провели в Омске бесплатный анализ воды, продуктов питания и транспортных средств.

Передвижной экологический комплекс побывал на четырёх станциях Омского региона Западно-Сибирской железной дороги: Карасук, Купино, Иртышское и Омск-Пассажирский. Его смогли посетить 800 жителей прилегающих к этим станциям населённых пунктов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

В рамках мероприятия были организованы площадки по сбору использованных элементов питания для утилизации, а также лаборатория по анализу питьевой воды и продуктов питания на наличие нитратов. В Омске специалисты сделали 55 проб воды, 14 замеров выхлопов автотранспорта и собрали 400 штук старых батареек.

- Основная цель поезда - формирование экологической культуры среди населения, а также информирование о деятельности ОАО "РЖД" по защите окружающей среды. <…> На каждой из станций участники мероприятия приняли участие во флешмобе-фотосессии "Мы любим природу!". На станции Омск-Пассажирский для экскурсантов был подготовлен экологический этюд от воспитанников детского сада № 187 ОАО "РЖД", - говорится в сообщении компании.