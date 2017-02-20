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В Омске КамАЗы вываливают мусор рядом с жилым домом
Общество  •  20 февраля 2017, 11:05, последнее обновление 20 февраля 2017, 11:14  •  печать

В Омске КамАЗы вываливают мусор рядом с жилым домом

Автор: Артем Кримин

Жители Омска пожаловались на незаконную, по их мнению, свалку, которую создали у жилого дома в микрорайоне "Прибрежный". 

В группе "Аварийный Омск" социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, где можно увидеть мешки со строительным мусором, который, по словам автора ролика, вываливают у жилого дома приезжающие КамАЗы. Отметим, что мусор, судя по всему, здесь выбрасывают уже давно, поскольку присыпанных снегом холмов, из-под которых "выглядывают" мешки, довольно много.

- Вот такой у нас замечательный вид с дома по адресу: Крупской, 14. Вот эти ровные кучи - это земля. А вот эти горбатые кучи - это всё строительный мусор, - говорит закадровый голос в ролике. - Кто распорядился, чтобы это всё сюда вываливали, непонятно.

Удалось автору видео запечатлеть на "месте преступления" и одну из грузовых машин. Пока он снимал кучи мусора и комментировал происходящее, к дому подъехал очередной КамАЗ. Водитель довольно долго парковался, а затем вывалил содержимое кузова на обочину. Справедливости ради стоит отметить, что в ролике чётко не видно, от чего именно избавлялся КамАЗ. Некоторые омичи в комментариях предположили, что машина попросту вываливает на болотистую местность убранный с городских дорог снег. 

Теги  •  #КамАЗ #микрорайон Прибрежный #незаконная свалка

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