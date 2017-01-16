Жители Азовского района Омской области добились ликвидации свалки

Омская международная природоохранная прокуратура на основании материалов Россельхознадзора по Омской области обратилась в суд с иском к администрации Азовского немецкого национального района Омской области. В требованиях указали очистить от свалок твёрдых бытовых отходов два участка земли.

Азовский районный суд Омской области удовлетворил иск в полном объёме. Теперь районной администрации и министерству строительства и ЖКК Омской области придётся убрать свалки с сельскохозяйственных угодий площадью более 2,5 гектаров земли.