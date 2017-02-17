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Омичи хотят устроить на Левобережье культурный "Пикник у озера"
Общество  •  17 февраля 2017, 17:59, последнее обновление 17 февраля 2017, 18:04  •  печать

Омичи хотят устроить на Левобережье культурный "Пикник у озера"

Автор: Екатерина Криль

Парк 300-летия Омска предлагают сделать площадкой для экотуризма горожан. Впрочем, идея уже получила негативные отзывы.

На сегодняшнем заседании совета по развитию парка 300-летия Омска был представлен проект "Пикник у озера". Предлагается превратить парк в зону отдыха, за которым омичи едут за город - пикник на природе. Авторы проекта намерены сделать этот вид времяпровождения более культурным и цивилизованным - без алкоголя и мусора, с обустроенными зонами для разжигания костров. 

На лицо - дикое использование этого ресурса. Люди бесконтрольно жгут костры, это опасный момент. Если сделать это организованно - с охраной, с вывозом мусора, с правилами посещения, то этот беспредел уйдёт, - прокомментировал автор проекта Илья Гладких, президент спортивного клуба "Адреналин".

Проект предполагает проведение санитарной очистки парка и расположенного на его территории озера, благоустройство пляжа, посев газона, устройство парковок, установку беседок с мангалами, домиков для кампаний, скамеек и столов. Предполагается, что на пикниках могут одновременно находиться до ста человек. Финансировать проект планируется инвесторами.

Не все члены советы поддержали идею. Участники обсуждения заявили, что проект противоречит концепции спортивного парка, которая реализуется в этой зелёной зоне. Также они выразили опасения, что "русский менталитет" сведёт культурные пикники к выпивке и шуму.

Официальное открытие парка 300-летия Омска состоялось в июле 2016 года, через 15 лет после его закладки.

Теги  •  #парк 300-летия Омска #пикник

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