В омской колонии слепили из снега копию танка Т-14

Заключённые лечебно-исправительного учреждения № 2, занимающиеся в художественном кружке, изготовили к 23 февраля снежную копию танка Т-14 "Армата".

Проводя такого рода воспитательные мероприятия, мы выявляем творчески одарённых людей и, кроме того, обеспечиваем им полезную занятость. Изготовление данной скульптуры вызвало большой интерес у осуждённых, - прокомментировал заместитель начальника ЛИУ-2 Василий Фомичёв.

В пресс-службе УФСИН рассказали, что сначала заключённые установили щиты, в которые был насыпан и утрамбован снег. После того как щиты убрали, снег принял форму куба. Только после этого осуждённые начали вырезать снежную скульптуру. В результате получился танк "Армата" в натуральную величину.