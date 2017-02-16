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В омской колонии слепили из снега копию танка Т-14
Общество  •  16 февраля 2017, 10:22, последнее обновление 16 февраля 2017, 10:47  •  печать

В омской колонии слепили из снега копию танка Т-14

Автор: Вероника Делор

Осуждённые ЛИУ-2 построили танк Т-14 "Армата" в честь Дня защитника Отечества.

Заключённые лечебно-исправительного учреждения № 2, занимающиеся в художественном кружке, изготовили к 23 февраля снежную копию танка Т-14 "Армата".

Проводя такого рода воспитательные мероприятия, мы выявляем творчески одарённых людей и, кроме того, обеспечиваем им полезную занятость. Изготовление данной скульптуры вызвало большой интерес у осуждённых, - прокомментировал заместитель начальника ЛИУ-2 Василий Фомичёв.

В пресс-службе УФСИН рассказали, что сначала заключённые установили щиты, в которые был насыпан и утрамбован снег. После того как щиты убрали, снег принял форму куба. Только после этого осуждённые начали вырезать снежную скульптуру. В результате получился танк "Армата" в натуральную величину.

r Теги  •  #осужденные #скульптура #снег #танк

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