Московские трамваи выйдут на омские маршруты к весне
Общество  •  23 января 2017, 10:39  •  печать

Московские трамваи выйдут на омские маршруты к весне

Автор: Екатерина Криль

В рейс вышел первый из пяти трамваев, бесплатно выписанных в столице в прошлом году.

Электротранспорт двигается по маршруту № 8 "Ул. Котельникова - ПО "Полёт". Остальные четыре вагона должны выйти в рейс до конца марта. Отличить московские трамвая от омских можно по окраске - столичный транспорт выкрашен в бело-голубые цвета.

Списанные столичные трамваи переданы Омску бесплатно и доставлены в декабре. Они выпущены в 1995 и 1998 годах и, по мнению специалистов, находятся в удовлетворительном состоянии. Омские трамваи старше столичных минимум на 10 лет. Как ранее отмечал директор МП г. Омска "Электрический транспорт" Сергей Ткалун, муниципалитет попробует ещё раз обратиться к московским властям с просьбой передать новую партию списанных трамваев.

Омск рассчитывает на ещё одну партию старых трамваев из Москвы

Омску посоветовали ввести единый билет в общественном транспорте и объединить трамваи и метро

r Теги  •  #общественный транспорт #трамвай

Комментарии

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Денис Тишин  •  23 января 2017, 12:30

На безрыбье и рак-рыба. Пусть уж лучше такие трамваи, чем вообще никаких

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Лена Головина  •  23 января 2017, 11:33

А что новых трамваев купить городу не реально? Правда обидно, словно младший брат, который донашивает одежду старого.

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Евгений Янушкевич  •  23 января 2017, 11:06

Ну понятно, в Москву новые купят, а Омск пусть ездит на списанных московских трамваях. Обидно как-то.

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