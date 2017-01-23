Московские трамваи выйдут на омские маршруты к весне

В рейс вышел первый из пяти трамваев, бесплатно выписанных в столице в прошлом году.

Электротранспорт двигается по маршруту № 8 "Ул. Котельникова - ПО "Полёт". Остальные четыре вагона должны выйти в рейс до конца марта. Отличить московские трамвая от омских можно по окраске - столичный транспорт выкрашен в бело-голубые цвета.

Списанные столичные трамваи переданы Омску бесплатно и доставлены в декабре. Они выпущены в 1995 и 1998 годах и, по мнению специалистов, находятся в удовлетворительном состоянии. Омские трамваи старше столичных минимум на 10 лет. Как ранее отмечал директор МП г. Омска "Электрический транспорт" Сергей Ткалун, муниципалитет попробует ещё раз обратиться к московским властям с просьбой передать новую партию списанных трамваев.