Московские трамваи выйдут на омские маршруты к весне

Электротранспорт двигается по маршруту № 8 "Ул. Котельникова - ПО "Полёт". Остальные четыре вагона должны выйти в рейс до конца марта. Отличить московские трамвая от омских можно по окраске - столичный транспорт выкрашен в бело-голубые цвета.
Списанные столичные трамваи переданы Омску бесплатно и доставлены в декабре. Они выпущены в 1995 и 1998 годах и, по мнению специалистов, находятся в удовлетворительном состоянии. Омские трамваи старше столичных минимум на 10 лет. Как ранее отмечал директор МП г. Омска "Электрический транспорт" Сергей Ткалун, муниципалитет попробует ещё раз обратиться к московским властям с просьбой передать новую партию списанных трамваев.
На безрыбье и рак-рыба. Пусть уж лучше такие трамваи, чем вообще никаких
А что новых трамваев купить городу не реально? Правда обидно, словно младший брат, который донашивает одежду старого.
Ну понятно, в Москву новые купят, а Омск пусть ездит на списанных московских трамваях. Обидно как-то.