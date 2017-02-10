В Омске судебный пристав отдала государству подаренные ей деньги

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Омской области получила в подарок на день рождения 12 тыс. руб. на счёт по номеру телефона от благодарного взыскателя. Пристав сообщила о необычном подарке начальству, после чего денежные средства были переданы государству.

Рассмотрев уведомление, специальная комиссия по оценке стоимости и определению целесообразности использования подарков, полученных государственными гражданскими служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей, обязала судебного пристава перевести полученные денежные средства в размере 12 000 рублей в доход федерального бюджета и уведомить взыскателя о неправомерности его действий, сообщив при этом, что его "подарок" передан государству, - сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.

Как оказалось, таким образом признательный омич решил отблагодарить судебного пристава, с помощью действий которого удалось взыскать с предприятия-должника 1 168 606 рублей. Такую сумму по решению Кировского районного суда в пользу омича должно было выплатить ООО "Дорстрой". Однако компания не захотела добровольно перечислять деньги, после чего за дело взялись сотрудники УФССП: судебный пристав обнаружила в бухгалтерских документах средства, которые погашали взыскиваемый долг. После этого деньги в полном объёме были перечислены взыскателю.