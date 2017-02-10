В Омске судебный пристав отдала государству подаренные ей деньги
Общество  •   9 февраля 2017, 17:47, последнее обновление 9 февраля 2017, 17:47  •  печать

В Омске судебный пристав отдала государству подаренные ей деньги

Автор: Вероника Делор

Благодарный омич сделал подарок на день рождения судебному приставу, однако она передала полученные деньги государству.

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Омской области получила в подарок на день рождения 12 тыс. руб. на счёт по номеру телефона от благодарного взыскателя. Пристав сообщила о необычном подарке начальству, после чего денежные средства были переданы государству.

Рассмотрев уведомление, специальная комиссия по оценке стоимости и определению целесообразности использования подарков, полученных государственными гражданскими служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей, обязала судебного пристава перевести полученные денежные средства в размере 12 000 рублей в доход федерального бюджета и уведомить взыскателя о неправомерности его действий, сообщив при этом, что его "подарок" передан государству, - сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.

Как оказалось, таким образом признательный омич решил отблагодарить судебного пристава, с помощью действий которого удалось взыскать с предприятия-должника 1 168 606 рублей. Такую сумму по решению Кировского районного суда в пользу омича должно было выплатить ООО "Дорстрой". Однако компания не захотела добровольно перечислять деньги, после чего за дело взялись сотрудники УФССП: судебный пристав обнаружила в бухгалтерских документах средства, которые погашали взыскиваемый долг. После этого деньги в полном объёме были перечислены взыскателю.

r Теги  •  #день рождения #подарок #судебный пристав #УФССП

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