На могиле усопшего митрополита на покое Феодосия установили памятник

Как сообщает Фонд "Духовное наследие", который возглавляет бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, в Успенском соборе Ачаирского монастыря установлен надгробный памятник на могиле упокоенного там митрополита на покое Феодосия. Всех верующих, бывающих в стенах собора, призывают отдать поклон памяти "человека, преданность которого служению православной вере не имела границ".
- Отдан последний земной долг тому, кто долгие годы без устали служил возвращению людей в лоно Русской православной церкви. Упокоенный в стенах созданной им обители, он не ушёл от своей паствы: он навсегда с теми, кто творит ежедневно вечную молитву, - сообщается на сайте Фонда.
Владыка Феодосий умер 28 мая прошлого года после продолжительной болезни. Он похоронен в нижнем храме Успенского собора Ачаирского женского монастыря Честного креста господня. Таково было его прижизненное желание.
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