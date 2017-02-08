На могиле усопшего митрополита на покое Феодосия установили памятник

В Ачаирском монастыре, где похоронен митрополит на покое Феодосий, установили надгробный памятник. Всех верующих, посещающих Успенский собор монастыря, призывают отдать поклон памяти священнослужителя.

Как сообщает Фонд "Духовное наследие", который возглавляет бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев, в Успенском соборе Ачаирского монастыря установлен надгробный памятник на могиле упокоенного там митрополита на покое Феодосия. Всех верующих, бывающих в стенах собора, призывают отдать поклон памяти "человека, преданность которого служению православной вере не имела границ".

- Отдан последний земной долг тому, кто долгие годы без устали служил возвращению людей в лоно Русской православной церкви. Упокоенный в стенах созданной им обители, он не ушёл от своей паствы: он навсегда с теми, кто творит ежедневно вечную молитву, - сообщается на сайте Фонда.

Владыка Феодосий умер 28 мая прошлого года после продолжительной болезни. Он похоронен в нижнем храме Успенского собора Ачаирского женского монастыря Честного креста господня. Таково было его прижизненное желание.