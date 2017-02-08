В Омске каждую ночь чистят от снега трамвайные пути

Омское муниципальное предприятие "Электрический транспорт" проводит плановые работы по очистке от снега трамвайных путей. Для этого используется снегоуборочная техника трамвайного депо.

Ежедневно задействуется один КамАЗ, два ЗИЛа и фронтальный погрузчик на тракторе "Беларусь". По словам специалистов, этого хватает, чтобы содержать трамвайные пути длиной 78 километров в надлежащем состоянии.

В мэрии отмечают, что предприятие уже вывезло 1600 кубометров снега, начиная с 9 января. В настоящее время ведутся работы по улице Долгирева.