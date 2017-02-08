Омских сотрудников "Билайна" переведут на хоум-офис

Компания "Вымпелком" ("Билайн") планирует провести масштабные сокращения по стране и перевести часть сотрудников на работу из дома.

В 2017 году компания "ВымпелКом" откажется от примерно половины арендуемых площадей для офисов во всех регионах присутствия. Планируется, что до конца года 50-70 % сотрудников данного оператора перейдут на систему удалённой работы. Об этом сообщает РБК.

Как сообщил "Омск Здесь" руководитель пресс-службы регионов Сибирь и Дальний Восток ПАО "ВымпелКом" Сергей Рогачёв, сейчас в компании реализуется проект BeeFree, в рамках которого часть сотрудников из Омска будет работать из дома или другого любого удобного им места.

- В Омске мы проводим переговоры с собственниками о предоставлении коммерческих условий, соответствующих современным реалиям, - рассказал он, - Мы хотим эффективнее использовать освобождающееся офисное пространство. Переговоры ведутся, и сейчас пока рано говорить о конкретных цифрах снижения площади аренды.