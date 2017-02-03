LIVE: "Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями"

Сегодня, 3 февраля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

Спикерами выступят Олег Леонов, заместитель главного врача БУЗОО "Клинический онкологический диспансер", профессор ОмГУПС Сергей Костарев, руководитель омского Благотворительного Центра помощи детям "Радуга" Валерий Евстигнеев и Максим Набока, врач-маммолог, ассистент кафедры онкологии ОмГМУ.

Участники обсудят причины, методы профилактики и раннюю диагностику заболевания.

Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.