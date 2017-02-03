LIVE: "Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями"
LIVE  •   3 февраля 2017, 11:30, последнее обновление 3 февраля 2017, 12:05  •  печать

LIVE: "Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями"

Сегодня, 3 февраля, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.

Спикерами выступят Олег Леонов, заместитель главного врача БУЗОО "Клинический онкологический диспансер", профессор ОмГУПС Сергей Костарев, руководитель омского Благотворительного Центра помощи детям "Радуга" Валерий Евстигнеев и Максим Набока, врач-маммолог, ассистент кафедры онкологии ОмГМУ.

Участники обсудят причины, методы профилактики и раннюю диагностику заболевания. 

Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

LIVE: Встреча с путешественником Леонидом Кругловым

LIVE: "Борьба с "боярышником"

r Теги  •  #live #видео #онкология

Комментарии

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Александра Саренкова  •  3 февраля 2017, 12:09

Если в семье есть случаи заболевания раком, стоит ли задуматься о его наследственности? Какова профилактика в этом случае?

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