LIVE: "Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями"

Спикерами выступят Олег Леонов, заместитель главного врача БУЗОО "Клинический онкологический диспансер", профессор ОмГУПС Сергей Костарев, руководитель омского Благотворительного Центра помощи детям "Радуга" Валерий Евстигнеев и Максим Набока, врач-маммолог, ассистент кафедры онкологии ОмГМУ.
Участники обсудят причины, методы профилактики и раннюю диагностику заболевания.
Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.
Если в семье есть случаи заболевания раком, стоит ли задуматься о его наследственности? Какова профилактика в этом случае?