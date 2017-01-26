Омские заключённые сделали из снега символ революции 1917 года
Общество  •  26 января 2017, 17:05, последнее обновление 26 января 2017, 17:06  •  печать

Омские заключённые сделали из снега символ революции 1917 года

Автор: Вероника Делор

Осуждённые ЛИУ № 10 вылепили из снега крейсер "Аврора".

К 100-летию Октябрьской революции заключённые лечебного исправительного учреждения № 10 создали из снега крейсер "Аврора". Морское судно вошло в историю из-за выстрела из одной из своих пушек, который ознаменовал начало революции 1917 года.

Над снежной скульптурой работали трое осуждённых. В своей работе они использовали мастерок, шпатель, лопату и ножовку.

Из цельного снежного блока заключённые создали корпус корабля, длина палубы которого составила шесть метров. Дымоходные трубы, раструбы, якоря, пушки и шлюпки вылепили отдельно.

Кроме того, вдоль борта корабля и от мачт к носовой части натянули канаты, а на флагштоке установили флаг военно-морского флота. Также рядом с крейсером сделали скульптуру льва, по аналогии с той, которая украшает набережную в Санкт-Петербурге.

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r Теги  •  #Аврора #корабль #омские заключенные #скульптура #снег

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