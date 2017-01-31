В омском селе вводят эксперимент по раздельному сбору мусора

В Любинском районе намерены реализовать проект, который должен выработать у сельчан привычку сортировать мусор и утилизировать вторсырьё.

Проект "Село без свалок и мусора" накануне был презентован сельчанам местной администрацией. Он предполагает несколько основных мероприятий: ликвидация свалок на территориях поселений и за их пределами, организация раздельного сбора отходов населением (стекло, бумага, пластик, металл и пищевые отходы), обустройство мусоросортировочного пункта по переработке вторсырья, вывоз твёрдых коммунальных отходов и др. Планируется также, что в районе будет действовать "зелёный патруль" - группа волонтёров, отслеживающих соблюдение чистоты.

Как рассказали в региональном министерстве природы, сельчане должны сами определить места размещения пунктов сбора вторсырья и площадок для временного накопления ТБО. В целом, предстоит большая работа с жителями района: им объяснят важность раздельного сбора отходов.

Проект должен стартовать весной. Предполагается, что на новую систему в Любинском районе перейдут в течение двух лет. Часть затрат на реализацию проекта должна покрыть продажа вторсырья.