В омском селе вводят эксперимент по раздельному сбору мусора
Общество  •  31 января 2017, 11:59, последнее обновление 31 января 2017, 12:10  •  печать

В омском селе вводят эксперимент по раздельному сбору мусора

Автор: Валерия Шимановская

В Любинском районе намерены реализовать проект, который должен выработать у сельчан привычку сортировать мусор и утилизировать вторсырьё.

Проект "Село без свалок и мусора" накануне был презентован сельчанам местной администрацией. Он предполагает несколько основных мероприятий: ликвидация свалок на территориях поселений и за их пределами, организация раздельного сбора отходов населением (стекло, бумага, пластик, металл и пищевые отходы), обустройство мусоросортировочного пункта по переработке вторсырья, вывоз твёрдых коммунальных отходов и др. Планируется также, что в районе будет действовать "зелёный патруль" - группа волонтёров, отслеживающих соблюдение чистоты.

Как рассказали в региональном министерстве природы, сельчане должны сами определить места размещения пунктов сбора вторсырья и площадок для временного накопления ТБО. В целом, предстоит большая работа с жителями района: им объяснят важность раздельного сбора отходов.

Проект должен стартовать весной. Предполагается, что на новую систему в Любинском районе перейдут в течение двух лет. Часть затрат на реализацию проекта должна покрыть продажа вторсырья.

Среднестатистический омич в сутки у себя дома накапливает один килограмм мусора

В Омске планируют ввести раздельный сбор мусора

r Теги  •  #Любинский район #Министерство природы #сбор мусора #ТБО

Комментарии

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Лена Головина  •  31 января 2017, 12:04

Я бы сама с удовольствием пластмассовые бутылки и пакеты собирала отдельно от мусора и выкидывала в отдельный контейнер. Понимаю, что такой материал лежит в земле на свалках столетиями - лучше переплавить.

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Nataly Kozloff  •  31 января 2017, 12:50

Да, вторсырье - это настоящее "золотое дно". И наверное внедрять раздельный сбор лучше именно в небольших поселках, у них же чище будет. Главное чтоб вывозили вовремя и так же раздельно. Обидно было бы увидеть, как все это в общую кучу сваливают (((.

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