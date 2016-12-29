К Дню победы омские ветераны получат единовременную выплату от регионального правительства

К 9 мая правительство Омской области планирует выплатить единовременную доплату к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Она составит от одной до тринадцати тысяч рублей.

На сайте министерства труда и социального развития Омской области опубликован проект Указа губернатора, устанавливающий размер единовременных выплат отдельным категориям граждан в 2017 году. Речь идет об участниках Великой Отечественной войны, которые в честь 72-й годовщины Победы получат доплаты.

Всего в списке восемь категорий. Так, участники – герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы получат 13 тыс. руб. Их вдовы – 10,4 тыс. руб. Инвалиды и участники ВОВ – 3,6 тыс. руб. Жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей будет выплачено 2 тыс. руб., труженикам тыла – одна тысяча рублей.

Стоит отметить, что единовременная выплата, установленная для 2017 года, была проиндексирована.