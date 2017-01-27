В Омске "отрепетировали" схему действий при возможном теракте
Общество  •  27 января 2017, 12:55, последнее обновление 27 января 2017, 12:56  •  печать

В Омске "отрепетировали" схему действий при возможном теракте

Автор: Вероника Делор

Департамент общественной безопасности провёл антитеррористическую тренировку.

Сегодня, 27 января, в Октябрьском округе прошла плановая антитеррористическая тренировка. Её участники "репетировали" план действий при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство.

- В ходе занятий подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен прорабом в помещении ремонтной мастерской, - рассказал подробности первый заместитель директора департамента общественной безопасности мэрии Евгений Скрипкарёв. - Об опасной находке было незамедлительно сообщено в соответствующие экстренные службы, одновременно были организованы: охрана места обнаружения предмета, эвакуация из помещения работников и взрывоопасного оборудования, были приготовлены средства пожаротушения. При подведении итогов занятия действия всех участников были оценены удовлетворительно.

Мэрия попросила омичей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и напомнила, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов рекомендуется позвонить по телефонам: 23-30-00 (УФСБ России по Омской области), 01 (МЧС России по Омской области), 79-22-00 или 02 (УМВД России по городу Омску) и 78-78-78 (управление единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности мэрии).

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r Теги  •  #аварийные службы #антитеррор #тренировка

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